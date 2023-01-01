Плюс 760 ликвидированных оккупантов. В Генштабе ВСУ назвали потери российской армии в войне против Украины
Россия потеряла более 106 тысяч своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 106 710 своих солдат — из них 760 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также вчера украинские защитники уничтожили 46 вражеских дронов.
Такие данные на утро воскресенья, 1 января, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Общие потери противника за 312-й день полномасштабной войны
- личного состава — около 106 720 (+760) человек ликвидировано
- танков — 3031 (+2) ед.
- боевых бронированных машин — 6084 (+9) ед.
- артиллерийских систем — 2021 (+5) ед.
- РСЗО — 423 (+0) ед.
- средств ПВО — 213 (+0) ед.
- самолетов — 283 (+0) ед.
- вертолетов — 269 (+01) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1792 (+46)
- крылатых ракет — 723 (+12)
- кораблей/катеров — 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 4720 (+13) ед.
- специальной техники — 181 (+1)
Данные уточняются.