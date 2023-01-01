Плюс 760 ликвидированных оккупантов. В Генштабе ВСУ назвали потери российской армии в войне против Украины 1 января, 08:26 Россия потеряла более 106 тысяч своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 106 710 своих солдат — из них 760 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также вчера украинские защитники уничтожили 46 вражеских дронов.

Такие данные на утро воскресенья, 1 января, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.



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Общие потери противника за 312-й день полномасштабной войны с 24.02.2022 по 01.01.2023 ориентировочно составили:

личного состава — около 106 720 ( +760) человек ликвидировано

+760) человек ликвидировано танков — 3031 ( +2) ед.

+2) ед. боевых бронированных машин — 6084 ( +9) ед.

+9) ед. артиллерийских систем — 2021 ( +5) ед.

+5) ед. РСЗО — 423 ( +0) ед.

+0) ед. средств ПВО — 213 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов — 283 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 269 ( +01) ед.

+01) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 1792 ( +46)

+46) крылатых ракет — 723 ( +12)

+12) кораблей/катеров — 16 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 4720 ( +13) ед.

+13) ед. специальной техники — 181 (+ 1)

Данные уточняются.