Плюс 760 ликвидированных оккупантов. В Генштабе ВСУ назвали потери российской армии в войне против Украины

1 января, 08:26
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Россия потеряла более 106 тысяч своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Россия потеряла более 106 тысяч своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 106 710 своих солдат — из них 760 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также вчера украинские защитники уничтожили 46 вражеских дронов.

Такие данные на утро воскресенья, 1 января, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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Общие потери противника за 312-й день полномасштабной войны с 24.02.2022 по 01.01.2023 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 106 720 (+760) человек ликвидировано
  • танков — 3031 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин — 6084 (+9) ед.
  • артиллерийских систем — 2021 (+5) ед.
  • РСЗО — 423 (+0) ед.
  • средств ПВО — 213 (+0) ед.
  • самолетов — 283 (+0) ед.
  • вертолетов — 269 (+01) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1792 (+46)
  • крылатых ракет — 723 (+12)
  • кораблей/катеров — 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4720 (+13) ед.
  • специальной техники — 181 (+1)

Данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02PmeHY1x6BgSh4t5b1H8Ce2bssA5ZuXotX4gXARjDDDQww8Ffw9PLfU1w5yvefKsxl
Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Российская армия Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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