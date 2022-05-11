«Пробуксовка» войны в Украине спровоцировала раскол внутри генштаба РФ — разведка

11 мая, 13:54
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Как рассказали в ГУР, российские генералы не хотят нести ответственность за провалы в Украине (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Как рассказали в ГУР, российские генералы не хотят нести ответственность за провалы в Украине (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Провал блицкрига российских войск в Украине, на который рассчитывал кремлевский режим, провоцирует противостояние внутри генерального штаба РФ.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

«Пробуксовка „специальной военной операции“ явилась катализатором усиления скрытого противостояния внутри российского генералитета. В частности, в генеральном штабе. Разногласия и скрытая конкурентная борьба между группами в генштабе существовали еще задолго до начала войны. Но последние провалы и попытки других центров силы в российском истеблишменте возложить на военных всю полноту ответственности за неудачи привели к резкому обострению противостояния», — рассказали в ГУР.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Генштаб РФ Генералитет Генералы Война России против Украины

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