Российские оккупанты с 10 мая нанесли 63 ракетных удара по Украине — представитель Генштаба 19 мая, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты с 10 мая нанесли 63 ракетных удара по Украине (Фото:Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины)

Российские оккупанты со вторника, 10 мая нанесли 63 ракетных удара по Украине.

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Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

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«Начиная с 10 мая вооруженными силами РФ всего было совершено 63 ракетных удара», — сказал он.

По его словам, основными целями врага стали объекты гражданской и военной инфраструктуры в шести областях, где боевые действия не ведутся.

Удары были нанесены по объектах во Львовской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Одесской и Николаевской областях.

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