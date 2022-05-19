Российские оккупанты с 10 мая нанесли 63 ракетных удара по Украине — представитель Генштаба

19 мая, 17:47
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Российские оккупанты с 10 мая нанесли 63 ракетных удара по Украине (Фото:Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины)

Российские оккупанты с 10 мая нанесли 63 ракетных удара по Украине (Фото:Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины)

Российские оккупанты со вторника, 10 мая нанесли 63 ракетных удара по Украине.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

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«Начиная с 10 мая вооруженными силами РФ всего было совершено 63 ракетных удара», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=j-Q712LSmWM

По его словам, основными целями врага стали объекты гражданской и военной инфраструктуры в шести областях, где боевые действия не ведутся.

Удары были нанесены по объектах во Львовской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Одесской и Николаевской областях.

https://www.youtube.com/watch?v=hDYIqdhPMyU
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Генштаб Ракетные удары Война России против Украины

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