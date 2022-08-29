«Незаконная» оборона Жулян: в Генштабе прокомментировали скандал с ГБР и генералом Кривоносом 29 августа, 13:34 Сергей Кривонос считает, что дело против него было открыто по указанию Владимира Зеленского (Фото:5 канал)

В Генеральном штабе ВСУ прокомментировали скандал вокруг генерал-майора в отставке Сергея Кривоноса в связи с начатым в отношении него расследованием ГБР.

Ранее он заявил, что против него начато уголовное дело в связи с якобы «незаконной» обороной аэропорта Жуляны (Киев) в начале полномасштабного вторжения РФ.

По словам журналиста Юрия Бутусова, по военным штабам ВСУ на фронте была разослана телеграмма о возбуждении против Кривоноса уголовного дела.

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«Следователи исследуют возможные противоправные действия Кривоноса и спрашивают военных, есть ли свидетели этих противоправных действий во время обороны Киева. Рассылка этой телеграммы, текст которой я публикую, вызвала большой резонанс в армии», — написал он у себя в Facebook.

Сам Кривонос считает, что за этим может стоять президент Владимир Зеленский.

«Да, действительно, против меня 2 августа возбуждено уголовное дело ДБР. Следователи ДБР получили указание признать незаконным приказ, подписанный лично главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, о назначении меня командиром обороны аэропорта Жуляны и о зачислении меня на военную службу. Поэтому возбуждено заказное дело, будто бы я выдавал незаконные приказы при организации обороны аэропорта Жуляны в феврале-марте. В высшем руководстве ВСУ мне сказали откровенно, что верховный главнокомандующий Владимир Зеленский выдал незаконный приказ отменить мое зачисление на военную службу, чтобы не позволить Валерию Залужному назначать меня на руководящие должности, поскольку Зеленьский считает меня политическим оппонентом», — заявил генерал.

В свою очередь в Генштабе ВСУ ответили, что, на военной службе он не находится, а обороной столичного аэропорта руководил исключительно в качестве «добровольца».

При этом там подтвердили, что на указанную должность Кривонос был назначен Залужным.

« С 24.02.2022 года по настоящее время Кривонос С.Г. на военной службе не находится и на военную службу во время мобилизации не призывался. Документы, предоставленные в публикации, не являются основанием для зачисления на военную службу, в том числе при проведении мобилизации. Соответственно, никаких указаний от верховного главнокомандующего ВС Украины по его увольнению с военной службы не поступало», — говорится в официальном ответе.

В Генштабе также отметили, что после освобождения Киевской области от российских захватчиков аэропорт Жуляны перешел под охрану подразделений Теробороны, и Кривонос был «освобожден от оказания помощи по обороне», а его публичные заявления в адрес Зеленского и ГБР «не соответствуют действительности и имеют признаки дискредитации высшего военно-политического руководства государства, что недопустимо во время правового режима военного положения».

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