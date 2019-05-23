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В Генштабе объяснили, почему командующий ССО не отдал честь Зеленскому

Сегодня, 23:08
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В Генштабе объяснили, почему командующий ССО не отдал честь Зеленскому - фото

кадр видео Эспрессо

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак прокомментировал инцидент во время инаугурации президента Владимира Зеленского.

По его словам, командующий Сил специальных операций Игорь Лунев, вероятно, переволновался и забыл отдать честь во время приветствия верховного главнокомандующего Зеленского, пишет ТСН.

«Я в этом не вижу никакого двойного дна. Я хорошо знаю этого генерала. Никаких вызовов он не бросает. Он добросовестный, порядочный генерал, который выполняет обязанности. Возможно, переволновался», - сказал Хомчак.

По словам главы Генштаба, за такое поведение не предусмотрено никаких дисциплинарных наказаний.

Напомним, что 20 мая во время представления родов украинской армии верховному главнокомандующему глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций Игорь Лунев не отдали честь президенту Владимиру Зеленскому.

Теги:   Игорь Лунев Руслан Хомчак Генштаб

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