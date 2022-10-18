Более 35 населенных пунктов пострадали от ударов оккупантов: в Генштабе назвали назвали самые горячие направления
Генштаб сообщил, какие населенные пункты пострадали от действий оккупантов (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершили до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 18 октября.
От ударов оккупантов пострадали районы более 35 населенных пунктов, среди которых Киева и области, Одесской, Николаевской областей, Белогоровка, Терны, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, Новая Каменка и Белогорка Херсонской области.
Российские оккупанты совершали обстрелы:
- на Северском направлении — из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, а также Середина-Буда и Дмитровка Сумской области;
- на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Хатне, Старица и Стрелка;
- на Купянском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречная, Котляровка, Серебрянка и Стельмаховка;
- на Лиманском направлении — из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Надежда, Новоегоровка и Терны. Здесь оккупанты использовали и ударные БпЛА;
- на Бахмутском и Авдеевском направлениях из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии войска РФ вели огонь вдоль линии столкновения;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях были обстреляны более 15 населенных пунктов, среди которых Белогорье, Богоявленка, Угледар, Малиновка, Орехов и Шевченко.
- на Южнобугском направлении оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки совершили более 30 вылетов БПЛА.