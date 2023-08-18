Угроза прорыва позиций ВСУ под Купянском не предвидится — Генштаб Эстонии 18 августа, 20:41 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Армия РФ на фронте наиболее активна в районе городов Купянск, Сватово и Кременная. Однако прорыва линии обороны ВСУ на этом участке не предвидится.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии Март Вендла, сообщает ERR.

По его словам, ни Россия, ни Украина не добились прорыва на фронте за последнее время.

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Он уточнил, что даже с пополнением фронта новыми российскими солдатами, по текущим данным, нет опасности, что российские войска могут куда-то прорваться.

Вендла сообщил, что армия РФ на фронте активна в направлении городов Купянск, Сватово и Кременная. По его словам, позиции украинских сил относительно хорошие.

«Река Оскол и диапазоны высот обеспечивают хорошую основу для защиты», — сказал заместитель начальника Генерального штаба Эстонии.

По его словам, Россия уже некоторое время концентрирует на этом направлении дополнительные силы.

«Ожидается, что она, вероятно, будет усиливаться. Однако, по текущей оценке, опасности прорыва не предвидится», — сказал он.

16 августа заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что наступление россиян на Купянском направлении не имеет стратегического военного характера.

По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, в районе Купянска россияне не смогли достичь успеха даже на тактическом уровне. 15 августа он сообщил, что украинские силы перебрасывают туда резервы, чтобы сделать невозможным движение армии РФ.

