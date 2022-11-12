Как в Херсоне. В Геническе, Мелитополе, Крыму и на Донбассе ВСУ будут встречать с украинскими флагами — Зеленский 12 ноября, 21:03 Жители Херсона встречают украинских военных в освобожденном от российских оккупантов городе (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут встречать с флагами Украины не только в Херсоне, но и в других временно захваченных населенных пунктах, а также на Донбассе и в Крыму. За успех на юге он поблагодарил всех воинов на фронте.



Об этом он сказал во время своего видеообращения в субботу, 12 ноября.

Зеленский заявил, что все украинцы чувствуют сейчас подъем, и поблагодарил всех украинских бойцов за «блестящее выполнение задач по освобождению Херсона». Он заверил: «мы ни о ком не забудем и никого не оставим», а ВСУ выйдут на государственную границу Украины.

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«Будет так и в Геническе, и в Мелитополе. Придем и во все наши города и села Донбасса. Обязательно увидим, как там в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, и там сотнями будут на улицах в день освобождения», — заверил президент.

По его словам, после месяцев российской оккупации, «месяцев издевательств над нашими людьми, месяцев рассказов, что Россия там якобы навсегда» на улицах города все равно море украинских флагов.

«Люди и не думали отказываться от Украины. И мир сейчас это видит. Видит, что значит, когда украинцы встречают своих. Видит, что значит единство украинцев. И видит, почему мы должны освободить от оккупантов всю нашу землю», — сказал Зеленский.

Он призвал жителей освобожденных территорий быть крайне осторожными и не пытаться самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы.



По состоянию на вечер 12 ноября силы обороны установили контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонской области, полиция начала стабилизационные мероприятия. В самом Херсоне тоже продолжаются стабилизационные мероприятия, рассказал Зеленский.