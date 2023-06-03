В Геническе принудительно удерживают граждан с проукраинской позицией, а в Скадовске детский сад превратили в госпиталь — Генштаб

3 июня, 19:49
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Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

В Геническе Херсонской области оккупанты принудительно удерживают граждан Украины с проукраинской позицией. Тем временем в Скадовске Херсонской области на территории детского сада россияне обустроили полевой госпиталь.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека на временно захваченных территориях.

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В сводке сообщается, что жителей Геническа держат в подвалах здания бывшей налоговой инспекции.

В то же время оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

В частности, в Скадовске на территории детского сада оккупанты обустроили полевой госпиталь, где на лечении находятся более 50 военных с ранениями различной степени тяжести.

Ранее в Генштабе сообщали, что российские оккупационные войска заняли очередную гражданскую больницу на захваченной территории Луганской области.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Херсонская область Подвалы Война России против Украины Полевой госпиталь Генштаб ВСУ

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