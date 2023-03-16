Оккупанты ужесточают облавы и обыски в Геническе — ОК Юг 16 марта, 12:20 В Геническе и районе оккупанты ужесточают облавы и обыски (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На захваченной территории Херсонской области, в частности, в городе Геническ и районе российские оккупационные войска ужесточают облавы и обыски.

Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь оперативного командования Юг Владислав Назаров.

По его словам, оккупанты устроили настоящее запугивание с целью заставить людей получать российские паспорта.

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«У тех, кто отказывается, могут отобрать машины. По домам рыщут сотрудники миграционных служб, они собирают отпечатки пальцев, проверяют телефоны на предмет проукраинских материалов. Людей фотографируют, по словам местных, „как на зоне“, в анфас, в профиль и в полный рост», — написал Назаров.

Он призвал местных жителей почистить телефоны и убрать ссылки на украинские каналы.

Ранее в ОК Юг сообщали, что коллаборационные «власти» готовятся бежать с левобережной части Херсонской области, которая сейчас захвачена российскими оккупационными войсками.