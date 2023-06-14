«Реконструкция по-русски». В оккупированном Геническе люди остались без средств к существованию, есть проблемы с едой — Хлань 14 июня, 06:52 Оккупанты «реконструировали» парк Шевченко: покрасили в триколор вход, повесили баннер и свои флаги (Фото:facebook.com/sergey.khlan)

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области люди остались без работы и средств к существованию. Многим людям трудно достать еду.

Об этом сообщил написал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.



По его словам, люди остаются без работы, без средств к существованию.

«Пенсионерам, которым нечего есть, нужно в жару отстоять одну очередь, чтобы записаться, потом в другом конце города снова отстоять целый день, чтобы получить набор продуктов: 1 кг сахара, риса, муки, сгущенное молоко и несколько в томате. Раньше был еще литр масла — забрали», — сообщил Хлань.

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Он добавил, что в центре города — большая яма, а в ней вода. Как отметил Хлань относительно ремонта, то «вытащили толстую ржавую трубу и бросили — это называется ремонт».

«Запчастей нет. Говорят, что с 1 сентября здесь не будет и их паспортного стола», — сказал депутат облсовета.

Хлань также обнародовал фото парка Шевченко в Геническе, где рядом собирают пенсионеров. Оккупанты покрасили в триколор вход, повесили баннер и свои флаги.

Он напомнил, что россияне с момента оккупации области все свои «инициативы» сначала внедряли в Геническе — лепили картинку «прекрасной жизни», обещали заоблачные зарплаты, пенсии, соцпомощь и перспективы курортных сезонов.