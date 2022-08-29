Оборона аэропорта Киев: ГБР рассказало о скандальном деле, фигурантом которого стал генерал Кривонос 29 августа, 14:20 В ГБР заявили, что дело связано с «разграблением» аэропорта (Фото:Kyiv Sikorsky Airport/Facebook)

Скандальное дело Госбюро расследований, фигурантом которого является генерал-майор в отставке Сергей Кривонос, начато по факту разграбления аэропорта Киев (Жуляны) во время его обороны от РФ.

Речь идет о ч.5 ст. 426−1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, проверяется правомерность приказа осуществить повреждение взлетно-посадочных полос аэропорта, что «не обусловливалось военной необходимостью».

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При этом в ГБР настаивают, что речи о «преследованием» украинских защитников не идет.

Ранее Кривонос заявил, что против него якобы сфабриковали дело о «незаконной» обороне аэропорта, чтобы уволить его с военной службы по распоряжению президента Владимира Зеленского.

«Следователи ГБР получили указание признать незаконным приказ, подписанный лично главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, о назначении меня командиром обороны аэропорта Жуляны и о зачислении меня на военную службу», — заявил генерал.

После этого в Генштабе признали, что на указанную должность Кривонос был назначен главнокомандующим ВСУ, однако отметили, что на военной службе он не восстанавливался, а был лишь «добровольцем».

«Соответственно, никаких указаний от верховного главнокомандующего ВС Украины по его увольнению с военной службы не поступало», — пояснили там после разгоревшегося скандала.

В свою очередь в ГБР утверждают, что непосредственно с обороной аэропорта данное дело не связано.

«В условиях военной агрессии РФ против Украины очень важно проверять факты перед тем, как распространять „зраду“ вроде „против генерала возбудили дело за защиту аэропорта“. ГБР не занималось, и не будет заниматься преследованием военных, преданно защищающих Родину, но будет решительно пресекать попытки некоторых лиц нажиться на войне», — подчеркнули в ведомстве.

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