86 ведущих компаний мира подтвердили участие в Форуме оборонных индустрий — Зеленский 16 сентября, 20:53 Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS)

В субботу, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже 86 ведущих компаний мира из 21 страны подтвердили свое участие в Форуме оборонных индустрий, который состоится осенью этого года.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.

Президент отметил, что сейчас идет подготовка к Форуму оборонных индустрий — первого такого мероприятия в Украине.

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«Интерес к Форуму — очень высокий. Это полностью отражает силу и потенциал Украины — нашу способность защитить себя и помочь другим странам беречь свободу и международный порядок… Уже 86 ведущих оборонных компаний мира — а это 21 страна — подтвердили свое участие в Форуме», — подчеркнул глава государства.

Президент назвал задачей Форума создание для Украины возможностей производить оружие и снаряды, дать современные технологии, чтобы иметь надежную защиту от всех форм агрессии.

«И, кроме этого, конечно, распространить наш опыт защиты, опыт украинской обороны среди союзников и партнеров. Мир должен быть сильнее, чем любая угроза жизни от любых агрессоров или террористов», — подчеркнул Зеленский.

17 августа Зеленский рассказал о подготовке Украины к Форуму оборонных индустрий осенью 2023 года.

Президент заявил, что на Форуме будут представлены украинские и иностранные производители оружия, он впервые зафиксирует достижения украинского оборонно-промышленного комплекса и продемонстрирует «то, что мы уже умеем», а также рассмотрит то, что Украина может добавить к своим возможностям.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников и министр стратегической промышленности Александр Камышин подписали совместное письмо партнерам и иностранным оборонным компаниям с приглашением на форум.