В фитнес-клубе Ровно мужчина покончил с собой

33-летний житель Ровно покончил с собой

В пятницу, 9 марта, в одном из бизнес-центров Ровно найден мертвым 33-летний мужчина, сообщили в полиции.

По предварительной информации, мужчина покончил с жизнью, выстрелив себе в голову из неизвестного самодельного устройства.

Телеканал Ровно-1 сообщил, что житель города совершил самоубийство в одном из служебных кабинетов в местном фитнес-клубе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и патрульная полиция.

Напомним, что 23 февраля сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство в селе Козин под Киевом недалеко от резиденции президента Петра Порошенко.