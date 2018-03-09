В фитнес-клубе Ровно мужчина покончил с собой

В пятницу, 9 марта, в одном из бизнес-центров Ровно найден мертвым 33-летний мужчина, сообщили в полиции.
По предварительной информации, мужчина покончил с жизнью, выстрелив себе в голову из неизвестного самодельного устройства.
Телеканал Ровно-1 сообщил, что житель города совершил самоубийство в одном из служебных кабинетов в местном фитнес-клубе.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и патрульная полиция.
Напомним, что 23 февраля сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство в селе Козин под Киевом недалеко от резиденции президента Петра Порошенко.
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