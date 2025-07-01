В Финляндии компанию подозревают в поставке некачественных бронежилетов для ВСУ

Бронежилет, который тестировало Минобороны Украины (фото иллюстративное) (Фото: Минобороны Украины / Facebook)

Бронежилет, который тестировало Минобороны Украины (фото иллюстративное) (Фото: Минобороны Украины / Facebook)

В Финляндии одну из компаний подозревают в мошенничестве из-за поставок некачественных бронежилетов украинской армии. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил финский общественный вещатель Yle.

По данным полиции, финская компания заключила контракт на 5,7 млн евро с Минобороны Украины. Согласно документу, они должны были поставить 10 тысяч бронежилетов украинской армии. Однако летом 2022 года ВСУ получили лишь половину от запланированного количества — 5 тысяч жилетов.

В частности, в ходе расследования выяснилось, что бронежилеты, вероятно, не соответствовали требованиям качества, указанным в контракте. В конце 2023 года Украина обратилась за правовой помощью по этому делу, добавляет Yle.

Закупка некачественной амуниции для ВСУ на 1,4 млрд грн: ГБР завершило расследование в отношении экс-чиновников Минобороны

В этом деле подозревают руководителя одной из финских компаний. Два человека находились под стражей во время предварительного следствия. Еще одному фигуранту не было выдвинуто подозрений, отмечает Yle. Дело передадут на рассмотрение прокуратуры.

19 мая сообщалось, что Финляндия будет поставлять Украине боеприпасы за средства из доходов от замороженных активов страны-агрессора России.

13 марта Финляндия во время встречи министра страны Антти Хяккянена и главы Минобороны Украины Рустема Умерова объявила о выделении 28 пакета помощи Украине на 200 млн евро.

В январе СМИ писали, что один из экс-чиновников Минобороны Украины мог договориться с бизнесменом-выходцем из России и поставить Вооруженным силам Украины десятки тысяч непригодных для боя бронежилетов.

