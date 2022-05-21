В «фильтрационных лагерях» на оккупированном Донбассе находятся почти четыре тысячи мужчин из Мариуполя — Денисова 21 мая, 17:41 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В «фильтрационных лагерях» в Безыменном и Козацком Новоазовского района Донецкой области на данный момент находятся почти четыре тысячи мужчин из Мариуполя.

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Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

«Оккупанты наращивают темпы вывоза мужчин из разбомбленного Мариуполя в „фильтрационные лагеря“… Их количество выросло вдвое только за последние две недели. Ни один из удерживаемых в лагерях не вернулся», — сообщила Денисова.

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По ее словам, мужчины находятся в ужасных условиях: спят на полу, в духоте и антисанитарии, подвергаются пыткам и издевательствам.

«Оккупанты заявляют, что уже в июле-августе мужчины будут „мобилизованы“ в ряды незаконных вооруженных формирований ОРДО. Для этого наших граждан принуждают к написанию заявлений о получении гражданства самопровозглашенной псевдореспублики или России», — добавила Денисова.

Она подчеркнула, что захват и пытки заложников являются актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута Международного уголовного суда.

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