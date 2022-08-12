«Запутались в картах». В феврале российские оккупанты шли «брать Харьков», но отправились в противоположную сторону — глава общины

12 августа, 11:57
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Дергачевской общины Харьковской области Вячеслав Задоренко заявил, что в феврале российские оккупанты планировали идти «брать Харьков», но запутались в картах и пошли в противоположную сторону.

Об этом сообщает Харьковский пресс-клуб в Facebook.

«Российские войска перегруппировались и в 26-го (февраля — ред) колонной шли в город Харьков. Но они путались в топографии, в картах», — сказал он.

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По его словам, войска РФ пошли в населенный пункт Безруки и через луга пытались выйти на окраины Дергачей.

https://www.facebook.com/pressclubKharkiv/videos/1391776194565280

«В тех лугах их начали разбивать, и они выскочили, снова перепутали, повернули не налево, а направо и двинулись в сторону Золочевской общины (в противоположную сторону от Харькова — ред)», — сказал он.

Задоренко заявил, что оккупанты поднялись на холм и наверху ВСУ «разгатали эту колонну».

По его словам, остатки колонны разделились: часть двинулась на Карасовку, часть — на Сосновку.

https://www.youtube.com/watch?v=GlO5sIJz1Dk
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьков Дергачи Война России против Украины

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