В Фастове произошел взрыв в пятиэтажном доме: разрушены три этажа, под завалами могут находиться люди Сегодня, 10:38 417 Цей матеріал також доступний українською Пострадали квартиры на трех верхних этажах Фото: ГСЧС

Утром в пятницу, 14 декабря, в Фастове Киевской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме.

По данным спасателей, произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей.

По предварительным данным, произошел взрыв газа.

Проводится эвакуация жителей.

По данным Департамента здравоохранения Киевской ОГА, пострадал один человек.

Под бетонными плитами могут находиться люди.

Около 10 квартир остались без окон, срочно рассматривается вопрос отселения людей.