«Кто-то неудачно бросил окурок». В российском Ейске слышны взрывы и вспыхнул пожар на территории нефтехранилища — советник мэра Мариуполя 10 августа, 09:38 Петр Андрющенко сообщает о взрывах и пожаре в российском Ейске (Фото:t.me/andriyshTime)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в российском городе Ейск слышны взрывы на территории нефтехранилища.

У себя в Telegram он написал, что Ейск находится практически напротив Мариуполя — в 30 км через Азов.

«Пылает нефтехранилище. Наверное, тоже кто-то неудачно бросил окурок», — отметил Андрющенко.

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Он напомнил, что через этот город оккупанты планируют завозить БК в Мариупольский порт. Помимо порта, в Ейске также есть грузовой авиатерминал.

«Поэтому такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным», — добавил Андрющенко.

9 августа на военной авиабазе РФ Саки возле поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них были видны как на суше, так и в море.

В Минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов».



Крымские «власти» рассказали о пяти пострадавших, а позже СМИ страны-агрессора заявили, что один человек погиб, а еще девять получили ранения.

В Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правила пожарной безопасности и запрет курения в неустановленных местах.



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