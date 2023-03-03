После загадочной «бавовны». С аэродрома в российском Ейске исчезли шесть истребителей Су-34

3 марта, 14:12
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С аэродрома в Ейске исчезли шесть истребителей Су-34 (Фото:Радио Свобода)

С аэродрома в Ейске исчезли шесть истребителей Су-34 (Фото:Радио Свобода)

С военного аэродрома в российском Ейске исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34 после пожара, который местные жители наблюдали вечером 28 февраля.

Об этом сообщает Радио Свобода в Telegram со ссылкой на спутниковые снимки сервиса Planet.com.

Отсутствие большинства Су-34, которые обычно находятся на стоянке, можно заметить на снимке за 2 марта.

Видео дня

Вечером во вторник, 28 февраля, появилась информация о взрывах в районе военного аэродрома в российском Ейске Краснодарского края. Глава Ейского района Роман Бублик утверждал, что в районе «проводятся военно-тактические учения».

Позже журналисты обнародовали спутниковых снимки за 1 марта, на которых видно последствие пожара на территории полигона ПВО, который находится западнее аэродрома.

Ейск расположен в 70 км через Азовское море от временно захваченного российскими оккупантами Мариуполя.

https://www.youtube.com/watch?v=_UlZTE7-cxQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Аэродром Взрыв Война России против Украины

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