После загадочной «бавовны». С аэродрома в российском Ейске исчезли шесть истребителей Су-34 3 марта, 14:12 С аэродрома в Ейске исчезли шесть истребителей Су-34 (Фото:Радио Свобода)

С военного аэродрома в российском Ейске исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34 после пожара, который местные жители наблюдали вечером 28 февраля.



Об этом сообщает Радио Свобода в Telegram со ссылкой на спутниковые снимки сервиса Planet.com.

Отсутствие большинства Су-34, которые обычно находятся на стоянке, можно заметить на снимке за 2 марта.

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Вечером во вторник, 28 февраля, появилась информация о взрывах в районе военного аэродрома в российском Ейске Краснодарского края. Глава Ейского района Роман Бублик утверждал, что в районе «проводятся военно-тактические учения».

Позже журналисты обнародовали спутниковых снимки за 1 марта, на которых видно последствие пожара на территории полигона ПВО, который находится западнее аэродрома.



Ейск расположен в 70 км через Азовское море от временно захваченного российскими оккупантами Мариуполя.