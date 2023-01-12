В Европарламенте призывают Шольца инициировать общеевропейскую поставку Leopard Украине 12 января, 20:55 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Европейский парламент намерен призвать канцлера Германии Олафа Шольца выступить с инициативой о формировании консорциума европейских государств для отправки танков Leopard 2 в Украину.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Депутатская фракция Европарламента Союз-90/Зеленые внесла поправку к отчету о внешней политике и политике безопасности ЕС, которая призывает Шольца «без дальнейших промедлений» выступить с инициативой о создании консорциума европейских государств для отправки танков Leopard 2 в Украину.

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Отчет будет вынесен на голосование Европарламента на следующей неделе.

7 января президент Европарламента Роберта Метсола приветствовала решение Германии о поставке Украине БМП Marder, а также высказалась за поставку танков Leopard.

12 января министр обороны Германии Кристине Ламбрехт впервые не стала исключать возможности поставок немецких танков Leopard 2 Украине для защиты от российской агрессии.

Инфографика: NV

10 января, комментируя поставки танков Leopard Украине, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия считает необходимым координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.

7 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина ведет с партнерами переговоры о поставках тяжелых танков, в частности, Leopard. По его словам, обсуждение «уже на финише».