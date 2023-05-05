В Евпатории оккупанты пытаются завербовать местных жителей в ЧВК — СМИ
Крым (Фото:Reuters)
Во временно оккупированном Крыму жителей Евпатории пытаются завербовать частные военные компании, сообщает Крымский ветер.
По информации Telegram-канала, в городе только начали вербовку в ЧВК. Жителям города обещают, что их не отправят на передовую. В случае согласия их обязанностями будут: ежедневное посещение полигона для боевого обучения и оборона города, если начнется тревога. Новым членам ЧВК обещают выдать оружие.
При этом их якобы не планируют отправлять «даже за пределы» временно оккупированного россиянами полуострова.
Ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что российские оккупанты в украинском Крыму готовят запасы воды и продовольствия из-за опасений, что полуостров и юг Херсонской области окажутся в изоляции.