В это воскресенье митрополит Епифаний празднует 40-летие Сегодня, 08:39 112 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба ПЦУ Сегодня состоится его интронизация Пресс-служба ПЦУ

В воскресенье, 3 февраля, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний празднует свой 40-вой день рождения.

Его уже успел поздравить президент Украины Петр Порошенко.

Сьогодні Митрополит Київський та Всієї України Епіфаній, якому випала історична місія стати першим Предстоятелем Автокефальної Православної Церкви України, святкує 40-річний ювілей



Щирі побажання Божої ласки і невичерпних сил для служіння Господу, людям та Україні, Ваша Святосте pic.twitter.com/6iMVCG0cqM 3 февраля 2019 г.

В этот же день в Софии Киевской пройдет интронизация митрополита.

Епифания называют человеком, который был отдален от основных групп влияния в церкви и близкий к патриарху Филарету.

Он также знает греческий язык, что может быть плюсом в общении со Вселенским патриархатом.

Митрополит всегда выступал за создание единой поместной украинской православной церкви.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.

Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.