В это воскресенье митрополит Епифаний празднует 40-летие
В воскресенье, 3 февраля, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний празднует свой 40-вой день рождения.
Его уже успел поздравить президент Украины Петр Порошенко.
В этот же день в Софии Киевской пройдет интронизация митрополита.
Епифания называют человеком, который был отдален от основных групп влияния в церкви и близкий к патриарху Филарету.
Он также знает греческий язык, что может быть плюсом в общении со Вселенским патриархатом.
Митрополит всегда выступал за создание единой поместной украинской православной церкви.
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.
Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.