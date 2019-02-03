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В это воскресенье митрополит Епифаний празднует 40-летие

Сегодня, 08:39
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Пресс-служба ПЦУ

Сегодня состоится его интронизация

В воскресенье, 3 февраля, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний празднует свой 40-вой день рождения.

Его уже успел поздравить президент Украины Петр Порошенко.

В этот же день в Софии Киевской пройдет интронизация митрополита.

Епифания называют человеком, который был отдален от основных групп влияния в церкви и близкий к патриарху Филарету.

Он также знает греческий язык, что может быть плюсом в общении со Вселенским патриархатом.

Митрополит всегда выступал за создание единой поместной украинской православной церкви.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.

Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.

Теги:   Православная церковь Украины ПЦУ Митрополит Епифаний

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