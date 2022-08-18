В Эстонии в случае войны будут забирать внедорожники для армии

18 августа, 16:20
Флаг Эстонии (Фото:hanswell / pixabay)

Флаг Эстонии (Фото:hanswell / pixabay)

В случае войны Эстония будет забирать внедорожники у собственных граждан для нужд армии. Департамент оборонных ресурсов уже начал отправлять сообщения с соответствующим предупреждением водителям.

Об этом сообщает Eesti Ekspress.

Отмечается, что речь идет о внедорожниках класса «люкс» весом чуть более 3,5 тонны.

Читайте также:
«Нужен новый Нюрнберг»: глава МИД Эстонии настаивает на международном трибунале для Путина

Под критерии попадаются:

  • Toyota Hilux;
  • Land Cruiser;
  • BMW X5;
  • BMW X6;
  • Audi Q7;
  • Posche Kayenne;
  • и ряд других кроссоверов.

Видео дня

В случае объявления военного положения в стране, все эти транспортные средства будут принудительно переданы Силам обороны Эстонии.

11 августа министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил финскому коллеге Антти Кайкконену объединить оборонные планы стран.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Эстония Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Юрий Витренко, глава правления НАК Нафтогаз Украины (Фото:Александр Медведев / НВ)
Отопительный сезон, война, евробонды /
Юрий Витренко: Кабмин может уволить меня в любой момент. Главное — победа
18 августа, 12:34
Экономика
Строительство магистрального газопровода Baltic Pipe между Норвегией Данией и Польшей (Фото:notesfrompoland.com)
Контрнаступление на Газпром /
Как ЕС может похоронить влияние Путина на газовом рынке и кто поможет в этом
18 августа, 08:16
Экономика
По подсчетам МОН из 12,8 тысяч украинских школ только 41% имеют надлежащие условия для проведения очных занятий (Фото:Андрий Андрийенко / SOPA via Reuters Connect)
Школа онлайн или офлайн /
Образовательный омбудсмен — об учебе в этом году и о главных проблемах школьников, их родителей и учителей
18 августа, 06:29
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X