В Эстонии в случае войны будут забирать внедорожники для армии
Флаг Эстонии (Фото:hanswell / pixabay)
В случае войны Эстония будет забирать внедорожники у собственных граждан для нужд армии. Департамент оборонных ресурсов уже начал отправлять сообщения с соответствующим предупреждением водителям.
Об этом сообщает Eesti Ekspress.
Отмечается, что речь идет о внедорожниках класса «люкс» весом чуть более 3,5 тонны.
Под критерии попадаются:
- Toyota Hilux;
- Land Cruiser;
- BMW X5;
- BMW X6;
- Audi Q7;
- Posche Kayenne;
- и ряд других кроссоверов.
В случае объявления военного положения в стране, все эти транспортные средства будут принудительно переданы Силам обороны Эстонии.
11 августа министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил финскому коллеге Антти Кайкконену объединить оборонные планы стран.
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