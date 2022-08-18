В Эстонии в случае войны будут забирать внедорожники для армии 18 августа, 16:20 Флаг Эстонии (Фото:hanswell / pixabay)

В случае войны Эстония будет забирать внедорожники у собственных граждан для нужд армии. Департамент оборонных ресурсов уже начал отправлять сообщения с соответствующим предупреждением водителям.

Об этом сообщает Eesti Ekspress.

Отмечается, что речь идет о внедорожниках класса «люкс» весом чуть более 3,5 тонны.

Под критерии попадаются:

Toyota Hilux;

Land Cruiser;

BMW X5;

BMW X6;

Audi Q7;

Posche Kayenne;

и ряд других кроссоверов.

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В случае объявления военного положения в стране, все эти транспортные средства будут принудительно переданы Силам обороны Эстонии.

11 августа министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил финскому коллеге Антти Кайкконену объединить оборонные планы стран.

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