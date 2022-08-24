Премьер Эстонии назвала туристов из России угрозой национальной безопасности 24 августа, 22:54 Флаг Эстонии (Фото:hanswell / pixabay)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности ее страны.

Об этом сообщает Sky News.

Она отметила, что Эстония не в состоянии проверять каждого российского туриста.

«Мы действительно несем бремя. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех российских туристов, которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу безопасности», — заявила она в эфире телеканала Sky News.

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Каллас еще раз напомнила, что путешествия в Европу являются привилегией, которой в основном пользуются туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Лишь 10% россиян путешествуют за границей, и они из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом эти люди влияют на решение Кремля», — добавила она.

23 августа власти Эстонии призвали своих граждан избегать любых поездок в Россию. В частности, из-за значительно увеличенной в последние дни агрессивной риторики Кремля по отношению к Таллинну.

Ранее депутат путинской партии Единая Россия Владимир Джабаров угрожал Эстонии «жесткими действиями РФ» из-за того, что в стране якобы находится Наталья Вовк, которую спецслужбы страны-агрессора объявили «убийцей» дочери идеолога «русского мира» Дарьи Дугиной.

В ФСБ объявили, что «раскрыли» убийство Дарьи Дугиной за два дня, и обвинили в нем «украинские спецслужбы». По версии спецслужбы страны-агрессора, в убийстве «подозревается» гражданка Украины Наталья Вовк и ее дочь София Шабан.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина не причастна к подрыву авто дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарьи и ее гибели. Подоляк добавил, что в РФ происходит нагнетание, чтобы проводить не скрытую мобилизацию на войну против Украины, а явную.

Инициаторами запрета на выдачу шенгенских виз россиянам в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину стали сразу несколько стран ЕС, в частности, Эстония, Латвия и Финляндия.

Как ожидается, данным вопрос будет рассмотрен в конце августа.

В свою очередь президент Украины Владмир Зеленский подчеркнул, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против кремлевского режима.

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