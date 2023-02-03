«Неразумно тратить ресурсы». ВСУ, возможно, нужно будет покинуть Бахмут — командующий разведкой Эстонии 3 февраля, 17:07 Украинские военнослужащие в Бахмуте (Фото:REUTERS/Stringer)

Удерживая Бахмут, украинские военнослужащие выиграли время для создания новых линий обороны, поэтому в ближайшее время они, возможно, уйдут из города, заявил командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг.

Об этом сообщает ERR.

Гросберг отметил, что Бахмут является главной целью российских сил.

«Удерживая Бахмут, украинские силы выиграли время для создания новых линий обороны, чтобы защитить другие районы и населенные пункты, такие как Краматорск и Славянск», — сказал Гросберг.

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Он также добавил, что, вероятно, украинские военнослужащие уйдут из Бахмута в ближайшее недели.

«В ближайшие недели украинские силы, возможно, уйдут из Бахмута. Все зависит от степени готовности новых оборонительных рубежей. В какой-то момент будет неразумно тратить ресурсы на удержание города», — добавил полковник.

Гросберг отметил, что переход Бахмута под контроль РФ не приведет к каким-либо стратегическим изменениям на фронте, но станет для России психологической и моральной победой, необходимой для информационных операций.

«Достижение успеха и любая наступательная активность, очевидно, крайне важны для вооруженных сил РФ. Им необходимо добиться успеха на каких-то направлениях, совершить прорыв и показать какие-то победы», — сказал Гросберг.

Он добавил, что новые поставки оружия Украине окажут еще больше давления на российские силы, что может привести к увеличению количества локальных атак в ближайшие несколько недель.

По словам Гросберга, Россия также создает новые линии обороны. «Особенно в наиболее опасном для них направлении, то есть из Запорожской области в сторону Мелитополя», — сказал полковник.

Гросберг также сообщил, что первая партия мобилизованных, которые теперь будут отправлены к границам Украины, завершила обучение в Беларуси. В то же время к обучению в порядке ротации привлечен новый контингент.

Он также отметил, что столь обсуждаемая вторая волна мобилизации еще не началась, но и первая волна мобилизации еще не объявлена ​​завершенной.

«Мобилизация все еще идет, но в значительно меньших масштабах», — пояснил он.

Он также добавил, что на данный момент ситуация по личному составу на фронте один к одному.

«Если в настоящий момент соотношение сил по личному составу на фронте примерно один к одному, то, как я уже неоднократно отмечал, для проведения успешной наступательной операции это соотношение должно быть три к одному», — сказал Гросберг.

«Поэтому мобилизация может продлиться до лета», — отметил он.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие не будут сдавать Бахмут.