Силы обороны Украины могут ускорить продвижение к Токмаку — разведка Эстонии

15 сентября, 22:26
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Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Силы обороны Украины продолжают зачищать укрепленные позиции оккупантов на Ореховском направлении в Запорожской области.

Об этом заявила разведка Эстонии, сообщает ERR.

«Вооруженные силы Украины заняли несколько важных высот рядом с Новопрокоповкой, что создает предпосылки для дальнейшего прорыва и развития успеха, в частности механизированными частями», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что переброшенные в минувшие недели с других участков фронта подкрепления россиян, например, части 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии начали уставать.

Вследствие некомпетентных решений российского командования, подразделения понесли большие потери возле села Вербово.

Также разведка считает, что ВСУ могут ускорить продвижение в сторону Токмака, впрочем ожидать стремительных прорывов, скорее всего, не стоит.

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«Обстановка на других участках фронта почти не менялась. ВСУ продолжили оказывать давление по направлению на Бахмут, но добились лишь минимальных успехов. Основные бои по-прежнему продолжаются за Клещиевку», — сообщили в разведке Эстонии.

Как и ранее, вооруженные силы Российской Федерации атаковали на линии Купянск — Сватово — Кременная, а также били в сторону Лимана.

Разведка считает, что цель остается неизменной: создать оперативную дилемму для украинского командования, сковать и удержать подразделения ВСУ от участия в наступлении на юге.

Россия перебросила на фронт подразделения недавно сформированной 25-й общевойсковой армии. Эти части укомплектованы мобилизованными и новоиспеченными контрактниками, ранее они проходили подготовку в Центральном военном округе.

29 августа мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на фоне наступления Сил обороны на юге оккупационную «власть» Токмака Запорожской области перевозят в другой город.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Эстония Контрнаступление Война России против Украины

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