Силы обороны Украины могут ускорить продвижение к Токмаку — разведка Эстонии 15 сентября, 22:26 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Силы обороны Украины продолжают зачищать укрепленные позиции оккупантов на Ореховском направлении в Запорожской области.

Об этом заявила разведка Эстонии, сообщает ERR.

«Вооруженные силы Украины заняли несколько важных высот рядом с Новопрокоповкой, что создает предпосылки для дальнейшего прорыва и развития успеха, в частности механизированными частями», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что переброшенные в минувшие недели с других участков фронта подкрепления россиян, например, части 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии начали уставать.

Вследствие некомпетентных решений российского командования, подразделения понесли большие потери возле села Вербово.

Также разведка считает, что ВСУ могут ускорить продвижение в сторону Токмака, впрочем ожидать стремительных прорывов, скорее всего, не стоит.

«Обстановка на других участках фронта почти не менялась. ВСУ продолжили оказывать давление по направлению на Бахмут, но добились лишь минимальных успехов. Основные бои по-прежнему продолжаются за Клещиевку», — сообщили в разведке Эстонии.

Как и ранее, вооруженные силы Российской Федерации атаковали на линии Купянск — Сватово — Кременная, а также били в сторону Лимана.

Разведка считает, что цель остается неизменной: создать оперативную дилемму для украинского командования, сковать и удержать подразделения ВСУ от участия в наступлении на юге.

Россия перебросила на фронт подразделения недавно сформированной 25-й общевойсковой армии. Эти части укомплектованы мобилизованными и новоиспеченными контрактниками, ранее они проходили подготовку в Центральном военном округе.

29 августа мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на фоне наступления Сил обороны на юге оккупационную «власть» Токмака Запорожской области перевозят в другой город.