Оккупанты начали наступление на Донбассе, но ВСУ помогает погода — эстонская разведка 10 февраля, 17:05 Украинские военнослужащие наносят удары по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты начали наступление в Донецкой и Луганской областях, но обороне ВСУ способствует относительно теплая погода.

Об этом заявил командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает EER.ee.

Гросберг отметил на пресс-конференции в минобороны Эстонии, что «по сравнению с предыдущей неделей активность боевых действий возросла» и что «инициатива в какой-то степени перешла к россиянам». По его данным, давление на ВСУ «очень сильное» как в Донецкой, так и в Луганской областях, однако «существенных изменений на линии соприкосновения не произошло».

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Как он считает, наступательным действиям россиян мешает теплая погода, которая не дает промерзнуть почве. В Луганской области среднесуточная температура держится около нуля, а на юге сохраняется плюсовая температура.

«Иными словами, погода сейчас благоприятствует оборонительным действиям ВСУ», — сказал Гросберг.

По информации эстонской разведки, самым «горячим» участком остаются окрестности Бахмута. Гросберг также отметил активизацию действий РФ в направлении Лимана, и то, что Россия собрала крупную группировку в Запорожской области и в окрестностях Угледара.

Глава разведки также считает, что хотя российские подразделения продолжают тренироваться в Беларуси, наступление с ее территории в ближайшее время маловероятно.