В ЕСПЧ ответили на запрос Украины по Сенцову

Европейский суд по правам человека ответил на просьбу Украины предоставить указания о состоянии здоровья заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

"Суд отметил, что в ответ на аналогичную жалобу, поданную адвокатами самого Сенцова, дежурный судья принял решение сделать информационный запрос на основании Правила 54 в РФ относительно состояния здоровья Олега и предоставил срок до 27 июня для предоставления такой информации", - заявил он.

Однако, как отметил представитель Минюста, ЕСПЧ не предоставил прямого ответа на требование предоставить указания по России, которая отказывает украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой в доступе к Сенцову. В связи с этим готовится дополнительное заявление для уточнения этого вопроса.

Иван Лещина добавил, что суд пригласил правительство Украины принять участие в деле Сенцова в качестве третьего лица, что фактически означает признание судом Сенцова гражданином Украины.

Напомним, что Министерство юстиции Украины обратилось в ЕСПЧ с просьбой предоставить указания по России, которая не дает уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой возможности встретиться с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым.

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

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Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек). На данный момент находится на грани второго кризиса голодания, у него начали отказывать рецепторы.

Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку, несмотря на призывы Европейского суда по правам человека.