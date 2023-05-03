Оборонная промышленность ЕС столкнулась с дефицитом кадров — СМИ 3 мая, 23:21 Флаг Евросоюза (Фото:AndrzejRembowski / pixabay)

План Еврокомиссии по увеличению производственных мощностей по производству боеприпасов в Европе, включая обучение персонала, рискует еще больше обременить компании, пытающиеся нанять персонал для производства оборудования, сообщает EurActiv.

Европейская комиссия представила свое предложение по Закону о поддержке производства боеприпасов, призванному побуждать оборонную промышленность Европы инвестировать в наращивание производственных мощностей, будь то компоненты цепочки поставок, машины или персонал.

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В плане поставлена цель для оборонной промышленности провести один миллион снарядов за 12 месяцев.

EurActiv пишет, что одно из препятствий, которое исполнительный орган ЕС предлагает устранить, чтобы увеличить производство — это отказ от нормативных требований, который упростит правила, ограничивающие работу в ночное время, например, в странах-членах ЕС, которые сейчас не позволяют это делать. Оборонные компании, в том числе крупнейшие, вовсю пытаются набрать персонал для работы на своих заводах.

«Нам тяжело нанимать персонал. Инженеры и ручной труд являются необходимыми человеческими ресурсами. Если заводы не смогут найти людей для сбора оборудования или эксплуатации машин, они не смогут нарастить производство», — заявили представители оборонной промышленности на условиях анонимности.

Получение долгосрочных заказов и инвестиций также помогло бы с наймом сотрудников. По словам представителей оборонной промышленности, без долгосрочного видения и заказов компании также не могут предлагать сотрудникам долгосрочные контракты.

3 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страны Евросоюза начнут отправку Украине боеприпасов на миллиард евро со своих складов уже сейчас.

Ранее Европейская комиссия решила выделить 500 млн евро, чтобы нарастить производство боеприпасов, которые пойдут на срочную помощь Украине и пополнят запасы государств-членов ЕС.

20 марта страны-члены ЕС договорились закупить для ВСУ миллион боеприпасов калибра 155 мм в течение следующих 12 месяцев.

По данным Financial Times, Украина обратилась в Евросоюз с просьбой ежемесячно отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит. Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине нужен миллион снарядов.