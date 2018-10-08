В ЕС призвали РФ оказать надлежащую медпомощь Сенцову

Пресс-секретарь Европейской внешнеполитической службы ЕС Мая Коциянчич опубликовала заявление, в котором призвала власти РФ оказать медицинскую помощь и освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

В заявление подчеркивается, что в случае отказа от предоставление медицинской помощи Сенцову, РФ нарушит основы прав человека.

"Отказывая Сенцову в предоставлении надлежащего стационарного медицинского лечения, органы власти РФ нарушают его основные права, а также свои собственные обязательства уважать права человека в соответствии с международным правом, а именно - временного решения Европейского суда по правам человека от 25 июля 2018 года", - говорится в заявлении.

Напомним, украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов заявил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него стали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.

По словам его адвоката Дмитрия Динзе, это решение принято под принуждением врачей, которые пригрозили начать принудительное кормление и "сделать из него овощ".

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.