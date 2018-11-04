04 ноября 2018, воскресенье

В ЕС призвали предать суду причастных к смерти Екатерины Гандзюк

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Йоханнес Хан

Йоханнес Хан

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан призвал официальный Киев привлечь к ответственности причастных к смерти украинской активистки Екатерины Гандзюк.

"Очень опечален новостью об уходе из жизни невероятно смелой Екатерины Гандзюк. Нападения на гражданских активистов неприемлемы. Виновные в этом порочном преступлении должны быть преданы суду. Мои мысли обращены к ее семье и друзьям", - заявил еврокомиссар в Twitter.

Напомним, что 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк

Смотрите также

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Смотрите также

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

Смотрите также

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове