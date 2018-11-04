В ЕС призвали предать суду причастных к смерти Екатерины Гандзюк

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан призвал официальный Киев привлечь к ответственности причастных к смерти украинской активистки Екатерины Гандзюк.

"Очень опечален новостью об уходе из жизни невероятно смелой Екатерины Гандзюк. Нападения на гражданских активистов неприемлемы. Виновные в этом порочном преступлении должны быть преданы суду. Мои мысли обращены к ее семье и друзьям", - заявил еврокомиссар в Twitter.

Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Handziuk. Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine — Johannes Hahn (@JHahnEU) 4 ноября 2018 г.

Напомним, что 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

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Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

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Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

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Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.