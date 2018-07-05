В ЕС хотят ввести электронную систему учета туристов. Какая информация о путешественнике по безвизу попадет в анкету

Туристы, которые путешествуют без визы, смогут проходить проверку к моменту прибытия в ЕС, используя Европейскую систему авторизации и информации о путешествии. Новые правила безвиза европейские парламентарии планируют рассмотреть сегодня. Там утверждают, что этот процесс не является сложным. В случае принятия документа, систему внедрят в 2021 году. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Как будет работать система

О поездке необходимо будет сообщать за 96 часов, платить 7 евро и проходить проверку правоохранительных органов.

Во время проверки могут быть дополнительные вопросы по судимости и посещения туристами зон конфликтов.

Авторизация на въезд будет действовать в течение 3 лет

Если будут какие-то подозрения, путешественникам могут отказать во въезде, говорится в сообщении. В случае отказа можно будет подать апелляцию.

Авторизация будет действительна в течение трех лет. Бесплатно ее смогут пройти дети до 18 лет и пенсионеры старше 70 лет. Если документ вступит в силу, для въезда в страны Шенгена будет необходимо просить разрешение - нововведение не касается стран ЕС, на которые не распространяется Шенген - Румынии, Болгарии, Хорватии и Кипра.

Перед путешествием будет необходимо зайти на специальный сайт и заполнить анкету.

Как зарегистрироваться в системе

Предложения по созданию европейской системы информации и онлайн-авторизации путешествий послы ЕС утвердили в конце апреля. Интернет-регистрацией должны будут воспользоваться граждане третьих стран, имеющих безвизовый режим с ЕС. В частности, это касается Украины.

Гражданам этих стран нужно будет заполнить онлайн-заявку, пройти авторизацию и оплатить комиссию 7 евро. Информация из анкеты будет автоматически обработана согласно базами данных ЕС и соответственно к базам данных Интерпола, чтобы определить основания для отказа или разрешения на въезд.

Окончательное решение пропуска лица принимает пограничник. Предполагается, что авторизация на въезд будет действовать в течение 3 лет после получения или до истечения срока действия проездного документа.

Гражданам нужно будет заполнить онлайн-заявку, пройти авторизацию и оплатить комиссию 7 евро

Как определяет Еврокомиссия, система будет способствовать повышению внутренней безопасности, предотвращать нелегальной иммиграции, охранять общественное здоровье и уменьшит задержки на границах.

Эти условия не уничтожат и не уменьшат преимущества безвиза, сказал эксперт по евроинтеграционным вопросам, редактор Европейской правды Сергей Сидоренко. Новация не помешает ни туристам, ни работникам из Украины планировать поездки в Европу. Тем более, похожая система уже давно работает в США и других странах Запада, которые не входят в Шенгенскую зону.

"США ввели аналогичную систему еще десятилетие назад. Сейчас по этой дороге пошла Канада. Многих это возмущало в Евросоюзе, мол, почему мы американцев впускаем без этой проверки. Именно тогда зародилась дискуссия, чтобы ввести европейскую проверку. В Украине тогда не было безвиза, - рассказала Сидоренко.

Решение приняли для контроля миграции, считает народный депутат Украины БПП, глава подкомитета по вопросам регионального и трансграничного сотрудничества между Украиной и странами ЕС Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Оксана Юринец. Прежде всего, это касается портов и аэропортов.

За год безвизовых отказ во въезде в страны Европейского Союза получили чуть более 37 тыс. украинцев, сообщила исполнительный директор ОО Европа без барьеров Ирина Сушко. И более полумиллиона воспользовались всеми преимуществами безвиза. Это данные Госпогранслужбы Украины. Всего с момента введения безвизового режима в страны ЕС проследовало более 20 млн граждан. Из них почти 5 млн - по биометрическим паспортам.