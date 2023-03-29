В эпицентре боевых действий. Генштаб сообщил, где на фронте самая опасная ситуация 29 марта, 07:18 В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 29 марта.

За минувшие сутки украинские защитники отразили 57 вражеских атак на указанных направлениях.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. На территории Беларуси идет боевая подготовка подразделений территориальных войск РФ. В приграничных районах Курской и Белгородской областей сохраняется российское военное присутствие. За прошедшие сутки обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Кучеровка, Белополье, Волфино Сумской области; Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка, Ольховатка и Строевка в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлении за прошедшие сутки оккупанты безуспешно наступали в районах населенных пунктов Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Белогоровка, Верхнекаменское и Берестовое. Из артиллерии вели огонь по районам населенных пунктов, в частности, Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Ольшана, Кисловка и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области; Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении войска РФ продолжают штурмовать Бахмут. За прошедшие сутки оккупанты безуспешно наступали в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Предтечино и Озаряновка Донецкой области. Вели огонь по населенным пунктам Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Хромовое, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Шумы и Майорск.

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Степное, Первомайское и Марьинка, успеха не имели. Под огонь оккупантов попали Новокалиново, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Марьинка, Победа, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении были обстреляны районы населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Новоселка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Антоновка и город Херсон.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.