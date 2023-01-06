В епархиях московского патриархата нашли склады оккупантов, пропаганду Медведчука и российскую символику — СБУ 6 января, 12:06 Настоятеля церкви в Херсонской области уличили в сотрудничестве с оккупантами (Фото:СБУ)

Служба безопасности отчиталась о завершении контрразведывательных мер на объектах подконтрольного РПЦ московского патриархата в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях.

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В ведомстве сообщили, во время проверок было найдено большое количество прокремлевской пропагандистской литературы, агитационные листовки запрещенных в Украине политических сил и российскую символику.

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Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Кроме того, на территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области обнаружены склады с имуществом оккупационных группировок РФ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

«Установлено, что захватчики обустроили их при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева. Он наладил контакт с руководством оккупационной администрации и находился на прямой связи с представителями ФСБ. Во время освобождения Херсона клирик скрылся вместе со своими российскими „кураторами“ на левый берег Днепра», — рассказали в СБУ.

Во время обысков в помещениях монастыря в Ровенской области обнаружены агитационные материалы объединения пособника кремлевского режима Виктора Медведчука, а в Днепропетровской области при выезде с территории церкви правоохранители остановили автомобиль, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии ОПЗЖ и другие антиукраинские материалы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ