В епархиях московского патриархата нашли склады оккупантов, пропаганду Медведчука и российскую символику — СБУ

6 января, 12:06
Поделиться:
Настоятеля церкви в Херсонской области уличили в сотрудничестве с оккупантами (Фото:СБУ)

Настоятеля церкви в Херсонской области уличили в сотрудничестве с оккупантами (Фото:СБУ)

Служба безопасности отчиталась о завершении контрразведывательных мер на объектах подконтрольного РПЦ московского патриархата в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях.

Читайте также:
КСУ признал конституционным закон о переименовании УПЦ МП

В ведомстве сообщили, во время проверок было найдено большое количество прокремлевской пропагандистской литературы, агитационные листовки запрещенных в Украине политических сил и российскую символику.

Видео дня

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

Кроме того, на территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области обнаружены склады с имуществом оккупационных группировок РФ.

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

«Установлено, что захватчики обустроили их при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева. Он наладил контакт с руководством оккупационной администрации и находился на прямой связи с представителями ФСБ. Во время освобождения Херсона клирик скрылся вместе со своими российскими „кураторами“ на левый берег Днепра», — рассказали в СБУ.

Читайте также:

Литература, которую нашли в УПЦ МП (Фото:СБУ) Методички Кремля и нацистская символика. СБУ показала результаты обысков епархий УПЦ МП в трех областях

Во время обысков в помещениях монастыря в Ровенской области обнаружены агитационные материалы объединения пособника кремлевского режима Виктора Медведчука, а в Днепропетровской области при выезде с территории церкви правоохранители остановили автомобиль, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии ОПЗЖ и другие антиукраинские материалы.

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Виктор Медведчук УПЦ МП Российская пропаганда Московский патриархат

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X