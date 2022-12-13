Ситуация в энергосистеме Украины сложная, дефицит мощности значителен — Укрэнерго 13 декабря, 12:03 В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По состоянию на утро вторника, 13 декабря, ситуация с электроэнергией в Украине остается сложной. Сохраняется значительный дефицит в энергосистеме.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

«Ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, оледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад», — говорится в сообщении.

Видео дня

На востоке Украины оккупанты вновь обстреляли несколько районов, повредив объекты энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы будут начаты после разрешения ВСУ.

В то же время на деоккупированных территориях удалось заживить населенные пункты, некоторые из которых оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения.

Всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии, добавили в Укрэнерго.

Ранее в ДТЭК заявляли, что на восстановление энергетических объектов до довоенного уровня нужны годы и миллиарды гривен.