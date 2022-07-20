В Энергодаре за атомными блокам прогремел взрыв 20 июля, 16:49 Запорожская АЭС (Фото:ЗАЭС)

В оккупированном Энергодаре Запорожской области за атомными блоками, где расположена база российских оккупантов, прогремел взрыв.

Об этом сообщает Запорожье.Инфо.

На опубликованных кадрах видно, что с места взрыва поднимается черный дым.

С чем связан этот черный дым возле Запорожской АЭС — неизвестно. Российские захватчики, которые временно оккупировали Энергодар, не комментировали этот инцидент.

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19 июля российские военные похитили еще двух работников Запорожской атомной электростанции.

18 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что на территории Запорожской атомной электростанции в результате неизвестного инцидента ранены несколько оккупантов, есть погибшие.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а сотрудники станции оказались в плену.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские специалисты, которых оккупанты привезли на частично захваченную Запорожскую АЭС, пытаются оттуда уехать под разными предлогами.

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