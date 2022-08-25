В Энергодаре за несколько дней уничтожили около 150 оккупантов и вражескую военную технику
Около 150 оккупантов, включая двух офицеров, уничтожили в Энергодаре (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В захваченном Энергодаре за несколько дней ликвидировали около 150 оккупантов, включая двух офицеров. Также была уничтожена вражеская военная техника.
Об этом в Telegram сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.
Также уничтожены в полном объеме несколько огневых позиций противника.
Среди уничтоженной военной техники — несколько РСЗО и гаубицы Д-30.
С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.
Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.
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