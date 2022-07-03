Замучили оккупанты. В больнице Энергодара умер водолаз Запорожской АЭС Андрей Гончарук — мэр 3 июля, 22:21 Свеча (Фото:Pixabay)

В больнице Энергодара от телесных повреждений, полученных от пыток российских оккупантов, скончался водолаз гидроцеха Запорожской АЭС.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"3 июля ушел из жизни водолаз гидроцеха Запорожской АЭС Андрей Гончарук. Несколько дней назад работника атомной электростанции, опытного и профессионального водолаза крайне жестоко избили оккупанты. От мужчины требовали нырять в брызгальный бассейн ЗАЭС, и после его отказа монстры в человеческом лице замучили Андрея Гончарука" , – написал мэр.

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С многочисленными телесными повреждениями в состоянии комы Андрей Гончарук был доставлен в больницу Энергодара. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью и сегодня мужчина скончался, так и не приходя в сознание.

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