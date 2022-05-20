Враг применил силу. В Энергодаре оккупанты похитили начальника пожарной части, спасатели вышли на протест — мэр
Работники ГСЧС вышли на протест (Фото:t.me/orlovdmytroEn)
В Энергодаре работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вышли на протест против российских оккупантов, похитивших начальника пожарной части.
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Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
По его словам, оккупанты похитили начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.
Орлов заявил, что оккупанты применили силовые методы против спасателей.
«Происходит избиение людей и повреждение пожарно-спасательной техники», — написал он.
В среду, 18 мая, в Энергодаре произошел пожар в захваченном российскими оккупантами отеле.
По его словам, бывший депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик и его «новоназначенный заместитель» из Макеевки «при превращении гостиничного комплекса в свою резиденцию не справились с напряжением».
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