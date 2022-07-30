В Энергодаре прогремели взрывы в гостинице, где поселились оккупанты: вспыхнул сильный пожар
Сообщается о сильных взрывах в штабе оккупантов в Энергодаре (Фото:Кадр видео СтратКом ВСУ)
В оккупированном Энергодаре Запорожской области в ночь на субботу, 30 июля, прогремели взрывы.
Об этом сообщает в Telegram Стратегическое командование ВСУ, публикуя видео с места взрывов.
Отмечается, что взрывы произошли в отеле, где размещались российские оккупанты.
На видео также виден сильный пожар.
Пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук также написал о взрывах.
Местные Telegram-каналы сообщают, что в Энергодаре также была слышна детонация боеприпасов.
Вечером 28 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что оккупанты готовят провокацию в захваченном городе. Жителей попросили не выходить вечером из дома.
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