Жители Энергодара вышли на мирный митинг: оккупанты начали обстрел, прогремела серия взрывов 2 апреля, 12:26 Цей матеріал також доступний українською В Энергодаре прогремела серия взрывов (Фото:Энергоатом)

Утром в городе Энергодар Запорожской области местные жители вышли на мирный митинг, после чего оккупанты начали массированные обстрелы. В городе прогремела серия взрывов.

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Как сообщает пресс-служба Энергоатома, жители пели гимн Украины и общались между собой.

«За этим наблюдали русскофашистские оккупанты. Когда энергодарцы стали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали паковать местных», — говорится в сообщении.

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Через несколько минут город содрогнулся от звуков взрывов и массированных обстрелов. Испуганные энергодарцы начали бежать в разные стороны.

Сработали сирены автомобилей даже в отдаленных от места взрыва улицах.



Известно о нескольких горожанах, которые попали в больницу с травмами и тяжелыми ожогами из-за устроенных оккупантами взрывов и минометных очередей по мирным жителям в районе БК Современник.



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