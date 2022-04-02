Жители Энергодара вышли на мирный митинг: оккупанты начали обстрел, прогремела серия взрывов
В Энергодаре прогремела серия взрывов (Фото:Энергоатом)
Утром в городе Энергодар Запорожской области местные жители вышли на мирный митинг, после чего оккупанты начали массированные обстрелы. В городе прогремела серия взрывов.
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Как сообщает пресс-служба Энергоатома, жители пели гимн Украины и общались между собой.
«За этим наблюдали русскофашистские оккупанты. Когда энергодарцы стали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали паковать местных», — говорится в сообщении.
Через несколько минут город содрогнулся от звуков взрывов и массированных обстрелов. Испуганные энергодарцы начали бежать в разные стороны.
Сработали сирены автомобилей даже в отдаленных от места взрыва улицах.
Известно о нескольких горожанах, которые попали в больницу с травмами и тяжелыми ожогами из-за устроенных оккупантами взрывов и минометных очередей по мирным жителям в районе БК Современник.
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