В Энергодаре «прилетело» в так называемый «паспортный стол» оккупантов — мэр Мелитополя 11 сентября, 22:25 Мэр Мелитополя опубликовал фото с места взрывы в Энергодаре (Фото:Іван Федоров/Telegram)

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области в понедельник, 11 сентября, произошел взрыв в российском «паспортом столе».

Об этом сообщил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в Telegram.

«Теперь прилетело и в «паспортный стол» Энергодара. Рашисты празднуют так, что даже не успевают рассказывать о «метком певео», — написал Федоров.

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Мэр Мелитополя также опубликовал фото с места взрывы.

Фото: Іван Федоров/Telegram

Он не уточнил, есть ли раненые или ликвидированные оккупанты в результате взрыва.

28 августа Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало видео удара дроном по штабу ОМОНа во временно оккупированном Энергодаре.