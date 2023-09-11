В Энергодаре «прилетело» в так называемый «паспортный стол» оккупантов — мэр Мелитополя

11 сентября, 22:25
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Мэр Мелитополя опубликовал фото с места взрывы в Энергодаре (Фото:Іван Федоров/Telegram)

Мэр Мелитополя опубликовал фото с места взрывы в Энергодаре (Фото:Іван Федоров/Telegram)

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области в понедельник, 11 сентября, произошел взрыв в российском «паспортом столе».

Об этом сообщил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в Telegram.

«Теперь прилетело и в «паспортный стол» Энергодара. Рашисты празднуют так, что даже не успевают рассказывать о «метком певео», — написал Федоров.

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Мэр Мелитополя также опубликовал фото с места взрывы.

Іван Федоров/Telegram

Фото: Іван Федоров/Telegram

Он не уточнил, есть ли раненые или ликвидированные оккупанты в результате взрыва.

28 августа Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало видео удара дроном по штабу ОМОНа во временно оккупированном Энергодаре.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Иван Федоров Энергодар Война России против Украины

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