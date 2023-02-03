В оккупированном Энергодаре подорвали автомобиль местного коллаборанта — видео 3 февраля, 09:22 В Энергодаре утром подорвали автомобиль местного коллаборанта (Фото:Дмитрий Орлов / Telegram)

Утром в пятницу, 3 февраля, в оккупированном Энергодаре Запорожской области произошел взрыв автомобиля.

Как сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров, по предварительным данным, авто принадлежало бывшему сотруднику правоохранительных органов, который пошел на сотрудничество с оккупантами.

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«Вероятно, сработало взрывное устройство. Уточняем информацию, кто из коллаборантов больше не получится сотрудничать с рашистами», — написал он.

Также Федоров опубликовал видео с места взрыва.

20 января появилась информация, что ВСУ нанесли удар по сауне в Михайловке Запорожской области, в которой любил отдыхать офицерский состав оккупационных сил РФ.