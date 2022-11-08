В Энергодаре оккупанты ужесточили режим: собирают личные данные и проводят незаконные задержания — Генштаб

8 ноября, 07:15
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Генштаб сообщил об угрозах для жителей Энергодара со стороны оккупантов (Фото:t.me/orlovdmytroEn)

Генштаб сообщил об угрозах для жителей Энергодара со стороны оккупантов (Фото:t.me/orlovdmytroEn)

В захваченном Энергодаре Запорожской области российские оккупанты продолжают усиливать административные и контрразведывательные меры.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 8 ноября.

Захватчики собирают личные данные местных жителей, проверяют смартфоны, обходят частные помещения, незаконно задерживают граждан Украины.

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рупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

https://www.youtube.com/watch?v=H7soMkDDygQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Генштаб Энергодар Война России против Украины

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