«Оккупанты устроили провокацию». Мэр Энергодара рассказал о ночной атаке на здание СБУ в городе

12 июля, 14:27
Атака на здание СБУ в Энергодаре была провокацией оккупантов (Фото:Энергодар/Telegram)

Атака на здание СБУ в Энергодаре была провокацией оккупантов (Фото:Энергодар/Telegram)

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что ночная атака на здание СБУ в городе была провокацией российских оккупантов.

У себя в Telegram он написал, что жители Энергодара ночью слышали взрывы, а после этого выстрелы в воздух.

Утром появилась информация от оккупантов о том, что с дронов якобы было атаковано здание СБУ в Энергодаре, которое получило повреждение.

Видео дня

«А подлинным является то, что обстреливать здание СБУ нашим вооруженным силам нет никакого смысла, поскольку оно уже длительное время не используется самими орками. И нашим спецслужбам об этом известно. На самом деле это военные РФ обстреляли и затем показали повреждение гаража, который находится неподалеку от здания СБУ», — отметил Орлов.

Читайте также:
В Запорожской области оккупанты устраивают фейковые бои, чтобы их не отправили на передовую

По его словам, оккупанты могли устроить провокацию для оправдания дальнейших обстрелов населенных пунктов на противоположной стороне Днепра или ради создания видимости борьбы с противником в городе, чтобы их российское военное командование не перебрасывало на передовую.

«Во всяком случае, мы уже неоднократно видели, что с логикой у оккупантов не складывается. Как и со стратегией или тактикой войны», — добавил Орлов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Запорожская область Энергодар Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Виктория Спартц подняла важную тему об отсутствии в Украине анткоррупционного прокурора, однако ее письмо Байдену может навредить Украине с поставками оружия (Фото:Коллаж НВ)
Спартц против Банковой /
Кто стоит за новым «делом Ермака» и чем оно грозит Украине
12 июля, 13:48
Политика
Иван Яковина
Обозреватель НВ
Это катастрофа для Путина. Как армия России оказалась абсолютно беззащитна

О том, как Россия, ее армия и ее сателлиты оказались абсолютно беззащитны перед американскими вооружениями, поставленными Украине

12 июля, 11:12
Мнения
Демонстранты отмечают захват резиденции президента Шри-Ланки, 9 июля 2022 года (Фото:Dinuka Liyanawatte / REUTERS)
Сюжет
Жара в Коломбо /
Из-за чего жители Шри-Ланки пошли на штурм президентского дворца и при чем здесь Украина
12 июля, 07:43
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X