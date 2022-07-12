«Оккупанты устроили провокацию». Мэр Энергодара рассказал о ночной атаке на здание СБУ в городе 12 июля, 14:27 Атака на здание СБУ в Энергодаре была провокацией оккупантов (Фото:Энергодар/Telegram)

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что ночная атака на здание СБУ в городе была провокацией российских оккупантов.



У себя в Telegram он написал, что жители Энергодара ночью слышали взрывы, а после этого выстрелы в воздух.

Утром появилась информация от оккупантов о том, что с дронов якобы было атаковано здание СБУ в Энергодаре, которое получило повреждение.



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«А подлинным является то, что обстреливать здание СБУ нашим вооруженным силам нет никакого смысла, поскольку оно уже длительное время не используется самими орками. И нашим спецслужбам об этом известно. На самом деле это военные РФ обстреляли и затем показали повреждение гаража, который находится неподалеку от здания СБУ», — отметил Орлов.

По его словам, оккупанты могли устроить провокацию для оправдания дальнейших обстрелов населенных пунктов на противоположной стороне Днепра или ради создания видимости борьбы с противником в городе, чтобы их российское военное командование не перебрасывало на передовую.

«Во всяком случае, мы уже неоднократно видели, что с логикой у оккупантов не складывается. Как и со стратегией или тактикой войны», — добавил Орлов.

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