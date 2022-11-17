В Энергодаре оккупанты хотят уничтожить все украинские учебники — Генштаб

17 ноября, 07:15
Поделиться:
В Энергодаре оккупанты готовятся уничтожать украинские учебники (Фото:1news.zp.ua)

В Энергодаре оккупанты готовятся уничтожать украинские учебники (Фото:1news.zp.ua)

В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты изъяли все учебники по истории Украины для дальнейшего их уничтожения.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 17 ноября.

«Российские оккупанты не оставляют попыток насаждения своей и уничтожения украинской культуры на временно занятой территории Украины», — говорится в сообщении.

Видео дня

Читайте также:
Расхитители гробниц. Оккупанты украли из Херсона останки князя Потемкина

Также Генштаб напоминает, что кремлевский диктатор Владимир Путин своим указом присвоил так называемые «почетные звания» городам Горловка и Мариуполь.

10 ноября сообщалось, что оккупанты в Энергодаре вывезли из церкви ПЦУ семь православных икон конца XVIII — начала XIX века.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Генштаб Учебники Энергодар Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X