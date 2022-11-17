В Энергодаре оккупанты хотят уничтожить все украинские учебники — Генштаб
В Энергодаре оккупанты готовятся уничтожать украинские учебники (Фото:1news.zp.ua)
В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты изъяли все учебники по истории Украины для дальнейшего их уничтожения.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 17 ноября.
«Российские оккупанты не оставляют попыток насаждения своей и уничтожения украинской культуры на временно занятой территории Украины», — говорится в сообщении.
Также Генштаб напоминает, что кремлевский диктатор Владимир Путин своим указом присвоил так называемые «почетные звания» городам Горловка и Мариуполь.
10 ноября сообщалось, что оккупанты в Энергодаре вывезли из церкви ПЦУ семь православных икон конца XVIII — начала XIX века.