Россияне распространяют фейки о «прекращении» выплат пенсий и зарплат в Энергодаре — мэр
Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты распространяют в Энергодаре фейки о прекращении выплат пенсий и зарплат, сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
По его словам, на одном из пропагандистских каналов оккупантов в Энергодаре появилось сообщение, что Украина якобы «остановила выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, находящимся на оккупированных территориях».
Орлов заявил, что аналогичные слухи запустили и об украинских пенсиях – якобы их больше не будет.
«Уважаемые энергодары, все эти информационные вбросы не соответствуют действительности! Рашисты и коллаборанты на оккупированных территориях усиливают количество фейков, главная цель которых - "стимулировать" людей к получению российских паспортов", - написал он в Telegram.
Орлов заявил, что оккупанты увидели, что желающих получить эту сомнительную бумажку в Энергодаре и на других территориях оказалось гораздо меньше, чем они рассчитывали.
« Поэтому в ход пошло все: увещевание, шантаж, устрашение, искусственно созданное чувство безнадежности. Не поддавайтесь на провокации», — написал он.
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