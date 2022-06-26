Такса — 50 тысяч гривен. В Энергодаре оккупанты похищают людей ради денег — мэр 26 июня, 17:20 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская область) похищают мирных жителей, чтобы потом требовать деньги за освобождение.

Об этом сообщает мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

«Сейчас в плену находятся сотни жителей города. Из них значительная часть — это квалифицированные работники Запорожской атомной электростанции. Людей пытают током, избивают, содержат в заключении неделями, а иногда даже месяцами», — говорится в сообщении.

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У людей требуют признаться в «противоправной деятельности», в частности участии в самообороне города, сокрытии оружия, называть фамилии других своих «сообщников».

По словам мэра Энергодара, кроме преследования так называемых политических заключенных у оккупантов есть еще одно направление деятельности — похищение ради денег.

«Стандартная такса орков по району за освобождение заключенного под любым предлогом человека — 50 тысяч гривен. Эти деньги требуют оплатить самим пленникам или их родственникам», — отметил мэр.

Орлов также добавил, что в последние недели такие случаи значительно участились. В день сообщается о двух-трех похищениях.

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