«С большой аферой что-то пошло не так». Оккупанты перенесли проведение псевдореферендума в Энергодаре на ноябрь — мэр 9 сентября, 12:07 Российский оккупант в Энергодаре (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты перенесли проведение псевдореферендума в Энергодаре на ноябрь, заявил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

«По предварительной информации, оккупанты отсрочили проведение своего псевдореферендума в Энергодаре на ноябрь вместо начала сентября, как они анонсировали предварительно», — написал он.

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По его словам, очевидно, что «с большой аферой рашистов что-то пошло не так».

В Госдепе США сообщили, что Кремль попытается организовать фейковый «референдум» в Украине «в ближайшие недели».

7 августа президент Владимир Зеленский говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, то любая возможность переговоров будет закрыта.

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